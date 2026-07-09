Polizei Hamburg

POL-HH: 260709-4. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Ottensen

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.07.2026, 12:45 Uhr

Ort: Hamburg-Ottensen, Fischers Allee

Seit Mittwochmittag wird die 13-jährige Lieka Küstermann aus dem Stadtteil Ottensen vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihr.

Das Mädchen erschien nach Schulschluss am gestrigen Mittag nicht am vereinbarten Treffpunkt und ist bislang nicht an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Kindes, sodass ein Richter am Amtsgericht den Beschluss zur öffentlichen Suche mit einem Lichtbild erließ.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 145 bis 150 cm groß - schlanke Statur - dunkelbraune, lange Haare - zuletzt bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit kleinem rotschwarzem Aufdruck, einer dunkelblauen Windjacke, einer dunkelblauen Weste, einer schwarzen Jeanshose und schwarzen Schuhen.

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie das Mädchen sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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