Polizei Hamburg

POL-HH: 260710-3. Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.06.2026, gegen 00:00 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Lagerstraße

Ende Juni haben Unbekannte im Stadtteil St. Pauli eine Handgranate auf ein Betriebsgelände geworfen, die dort auch detonierte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei haben der oder die noch unbekannten Täter die Handgranate von der Lagerstraße aus über eine Steinmauer auf das Betriebsgelände geworfen, auf dem sich neben verschiedenen Unternehmen auch Sport- und Veranstaltungsflächen befinden. Durch den auf dem Gelände detonierten Sprengkörper kam es zu Beschädigungen am Gebäude und mehreren dort abgestellten Fahrzeugen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Für die weiter andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder sonst verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

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