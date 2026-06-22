Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet

Mehrere Unfälle mit E-Fahrrädern

Lübeck (ots)

Am zurückliegenden Wochenende ereigneten sich im Stadtgebiet von Lübeck drei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von E-Fahrrädern. Dabei wurden drei Radfahrende verletzt, mindestens einer davon schwer. Die Unfälle ereigneten sich in den Stadtteilen Kücknitz, St. Gertrud und St. Lorenz Nord.

Zwischen Samstag und Sonntag kam es im Lübecker Stadtgebiet zu drei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von E-Fahrrädern. In allen Fällen wurden die Radfahrenden verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Der erste Unfall ereignete sich am Samstag gegen 12:30 Uhr in Lübeck-Kücknitz. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Pkw die Friedrich-Ewers-Straße in Richtung Kücknitzer Hauptstraße. Beim Abbiegen kollidierte er mit einer 68-jährigen Lübeckerin, die mit ihrem E-Fahrrad den Radweg der Kücknitzer Hauptstraße in Richtung Hochofenstraße befuhr. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Unfall kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 23:30 Uhr im Stadtteil St. Gertrud. Eine 75-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Kreuzung Walderseestraße/Wallbrechtstraße aus Richtung Moltkestraße kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Wallbrechtstraße abzubiegen. Zeitgleich überquerte eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war, die Kreuzung in Richtung Schlutuper Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Zweirad. Die Radfahrerin stürzte und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen gilt sie als leicht verletzt.

Der dritte Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13:30 Uhr in der Friedhofsallee im Stadtteil St. Lorenz Nord. Ein 77-jähriger Mann befuhr mit seinem E-Bike das Gelände des Vorwerker Friedhofs. Nach eigenen Angaben wollte er dort wenden, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Mit dem Verdacht auf eine Fraktur wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen zu den jeweiligen Unfallursachen aufgenommen.

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