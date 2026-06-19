Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel

Opel Corsa prallt auf der B76 bei Süsel gegen Baum: Fahrerin schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19.06.2026) wurde eine 22 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 bei Süsel schwer verletzt. Sie kam mit ihrem Opel Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 12 kümmerten sich um die Verletzte. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 76 knapp eine Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 22-jährige Frau aus dem Kreis Segeberg mit ihrem Opel Corsa gegen 16:10 Uhr die Bundesstraße 76 in Richtung BAB1. Zwischen Röbel und Middelburg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe Kuhlbusch nach rechts auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Der Opel geriet auf den Grünstreifen, prallte frontal gegen einen Baum und kam abschließend auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein zufällig vorbeifahrender Notfallsanitäter kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes als Ersthelfer hervorragend um die schwer verletzte Frau. Die weitere Versorgung übernahmen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Notarzt des vor Ort auf einem Feld gelandeten Rettungshubschraubers Christoph 12.

An dem Opel Corsa entstand Totalschaden, die Beifahrerseite war bis zur Fahrgastzelle eingedrückt, die Frontscheibe gebrochen und es lief Motoröl aus. Bis zum Eintreffen einer Spezialfirma zwecks Reinigung der Fahrbahn übernahm die Freiwillige Feuerwehr Süsel die Aufnahme des Öls mittels Bindemittel.

Warum es zu dem Verkehrsunfall auf gerader Strecke kam, prüfen jetzt die Beamten der Polizeistation Süsel.

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