Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Bad Schwartau

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) kam es in der Berliner Straße in Bad Schwartau zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 16:30 Uhr ein Mann mit seinem Seat die Berliner Straße in Fahrtrichtung Auguststraße. Beim Passieren eines am Fahrbahnrand abgestellten Motorrads geriet er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links und touchierte einen dort parkenden Pkw.

Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug des Mannes und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer, ein 50 Jahre alter Mann aus Lübeck, konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leicht verletzt und nach einer medizinischen Versorgung vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Bad Schwartau vor Ort. Während der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise, die auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel seitens des Fahrers hindeuteten.

Beide an dem Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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