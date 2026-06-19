Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schashagen

Tatverdächtige im Alter von 15-18 Jahren nach Verdacht des Diebstahls aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am frühen Donnerstagmorgen (18.06.2026) nahm die Polizei drei junge Männer im Alter von 15-18 Jahren in Schashagen (Ostholstein) fest. Zeugen hatten zuvor mitgeteilt, dass die Jugendlichen/Heranwachsenden sich in der Nacht auf Grundstücken umgesehen und sich verdächtig an den dortigen PKW aufgehalten hätten. In Tatortnähe fand die Polizei aus einem PKW entwendete Gegenstände. Ferner stellte sich heraus, dass das von den jungen Männern genutzte Fahrzeug aufgrund Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten und vollendeten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Gegen 04.00 Uhr meldeten Anwohner aus Schashagen verdächtige Personen, die mit einem PKW VW Sharan durch die Ortschaft fuhren und sich im Dunkeln der Nacht auf den Grundstücken und an den dort geparkten PKW umgesehen haben sollen. Daraufhin stellten die alarmierten Polizeibeamten Wertgegenstände in und in der unmittelbaren Umgebung von Schashagen fest, die aus einem dort geparkten PKW entwendet wurden.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugen und anhand von Videoaufzeichnungen gelang es den Polizeibeamten kurz darauf, insgesamt drei tatverdächtige junge Männer im Alter 15-18 Jahren (2 Ostholsteiner, 1 Lübecker, Staatsangehörigkeit: Deutsch) in Schashagen vorläufig festzunehmen. Sie waren mit einem bereits vor einer Woche entwendeten VW-Sharan unterwegs. Die Beamten beschlagnahmten den VW zwecks Spurensicherung und Eigentumssicherung.

Nach derzeitigem Sachstand besteht der Verdacht, dass die jungen Männer durch die Ortschaften fuhren, an den Türen von Fahrzeugen rüttelten und prüften, ob die PKW unverschlossen sind, um Wertgegenstände aus den Fahrzeugen zu entwenden. Ferner prüfen die Kriminalbeamten, in welchem Zusammenhang die Festgenommenen mit dem entwendeten VW-Sharan stehen.

Die Tatverdächtigen aus Lübeck und Ostholstein wurden zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und weiterer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Lübeck dem Polizeizentralgewahrsam in Lübeck zugeführt. Mangels Haftgründen wurde der 18 Jahre alte Beschuldigte entlassen, die beiden 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen wurden den erziehungsberechtigten Eltern übergeben.

Jetzt ermittelt das Kommissariat 15 der Bezirkskriminalinspektion gegen die jungen Männer wegen des Verdachts des versuchten und vollendeten besonders schweren Falls in mehreren Fällen. In diesem Zusammenhang suchen die Kriminalbeamten weitere Geschädigte aus dem erweiterten Bereich Schashagen, denen aus ihren PKW möglicherweise Gegenstände entwendet wurden. Hinweise hierzu nehmen die örtlichen Dienststellen entgegen.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

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