Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

15-Jähriger wird nach diversen Straftaten innerhalb eines Tages durch die Polizei festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montag, 15.06.2026, kam es im Stadtteil St. Lorenz Nord zu diversen Straftaten, die überwiegend von einem 15-Jährigen unter Beteiligung weiterer Kinder und Jugendlichen begangen worden sein soll. Es besteht der Verdacht, dass diese in einen Firmenkomplex eingebrochen und anschließend Diebstähle begangen haben soll. Zudem soll der 15-Jährige einen PKW entwendet haben, mit welchem er verunfallt und anschließend geflüchtet sein soll. Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz konnten den 15-Jährigen vorläufig festnehmen. Aufgrund einer anderen vorangegangenen Tat sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.

Am Montagmorgen begaben sich Polizeibeamte des 2. Polizeireviers zu einem Gebäudekomplex in der Schwartauer Allee, nachdem ein Firmenbetreiber den Einbruch in zwei Objekte festgestellt hatte. Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um ein gewerbliches Objekt mit mehreren ansässigen Firmen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass zwei gläserne Türen mittels Pflastersteinen eingeworfen worden waren. Im Gebäudeinneren war die Tür zu einer Kampfsportschule mit einer Gehwegplatte erheblich beschädigt worden.

In der Kampfsportschule stellten die Beamten durchsuchte und durchwühlte Büroräume fest. Zudem war mit der vor Ort gelagerten Kampfsportaustattungen (Schwerter und weitere ähnliche Gegenstände) ein erheblicher Teil der Inneneinrichtung in allen Räumen offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, anschließend eine Geldkassette mit Bargeld, Getränkeflaschen sowie drei Kampfschwerter entwendet zu haben.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Polizeibeamten fünf Personen erkennen, die zur Tat genutzte Steine aufhoben und sich zum Gebäude begaben. Vier Personen im Alter von 11 bis 15 Jahren konnten identifiziert werden. Bei einem von ihnen handelt es sich um einen 15-Jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Aufgrund der umfangreichen Spurenlage übernahm die Kriminalpolizei die Spurensicherung. Die Ermittler fanden dabei im Nahbereich zwei der entwendeten Kampfschwerter wieder auf. Anschließende Durchsuchungen der Räumlichkeiten der Kinder und tatverdächtigen Jugendlichen führten nicht zum Auffinden von weiterem Stehlgut.

Um 12:10 Uhr wurden erneut Beamte des 2. Polizeireviers zu einem Tierfachgeschäft in der Straße "Bei der Lohmühle" entsandt, da es dort zum Diebstahl eines PKW gekommen sein soll. Die geschädigte Mitarbeiterin hatte zur Mittagszeit festgestellt, dass ihr blauer Opel Corsa nicht mehr auf dem Parkplatz stehe. Zudem fehle ihr Fahrzeugschlüssel, welcher sich zuvor in ihrer Jackentasche im Aufenthaltsraum befunden habe. Eine weitere Mitarbeiterin meldete den Diebstahls ihres Portemonnaies aus dem Aufenthaltsraum. Die Mitarbeiter konnten Angaben zur Personenbeschreibung zweier Jugendlicher machen, welche sich zuvor im Bereich des Aufenthaltsraumes aufgehalten haben sollen.

Während der Anzeigenaufnahme im Tierfachhandel erhielten die Polizeibeamten über Funk die Benachrichtigung, dass es soeben zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines blauen Opel Corsa in der Brolingstraße Kreuzung Geverdestraße gekommen sein soll. Der Fahrzeugführer sei nun flüchtig.

Bei dem flüchtenden Fahrzeugführer soll es sich um den 15-jährigen Tatverdächtigen des vorangegangenen Einbruchdiebstahls gehandelt haben. Er konnte im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte aufgegriffen werden. Die Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung der Person ein zugriffbereites Klappmesser und ein Reizstoffsprühgerät auf. Des Weiteren stand der 15-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Bei dem verunfallten Fahrzeug handelte es sich um den zuvor entwendeten blauen Opel Corsa der Mitarbeiterin des Tierfachhandels. Dieser touchierte in der Brolingstraße einen rechts geparkten Audi und kollidierte sodann mit der Fahrzeugfront mit einem links gelegenen Kiosk. Die Holzfassade des Kiosks und die Fahrzeugfront des Opels wurden dabei erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden lässt sich auf eine fünfstellige Summe beziffern.

Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeizentralgewahrsam zugeführt. Auf Antrag des Staatsanwaltschaft Lübeck erfolgte am nächsten Tag die Vorführung vor der zuständigen Jugendrichterin des Amtsgerichts Lübeck. Diese erließ gegen den Beschuldigten wegen eines anderen - durch die Staatsanwaltschaft bereits am 11.06.2026 beim Amtsgericht Lübeck angeklagten - Einbruchsdiebstahls vom April 2026 einen Haftbefehl. Vor dem Hintergrund der neuen Vorwürfe hat das Gericht nunmehr den Haftgrund der Wiederholungsgefahr angenommen.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 15 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Der 15-Jährige muss sich hinsichtlich der Taten am 15.06.2026 wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung, Diebstahls mit Waffen, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Lea Haubrich - Pressesprecherin Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell