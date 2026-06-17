Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg/ Holstein

Verdacht der Trunkenheit: Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,6 Promille

Lübeck (ots)

Nach Hinweis eines Zeugen konnten Polizeibeamte am Dienstagabend (16.06.2026) in Oldenburg/ Holstein einen stark betrunkenen Mann antreffen. Er steht im Verdacht, sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol im Oldenburger Stadtgebiet geführt zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 3,6 Promille. Noch vor Ort musste der Ostholsteiner seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Gegen 20:30 Uhr erhielten die Beamten der Polizeistation in Oldenburg/ Holstein einen Anruf eines Zeugen. Diesem war der Fahrer eines PKW Hyundai auf einem Tankstellengelände in der Straße Berliner Eck aufgefallen. Der Hyundaifahrer sollte vor Ort alkoholische Getränke erworben und sich anschließend mit seinem Wagen entfernt haben.

Kurz darauf konnten die alarmierten Beamten den 40 Jahre alten Fahrer des Hyundais im Oldenburger Stadtgebiet antreffen. Der Ostholsteiner schwankte stark beim Gehen und Stehen. Bei den anschließend durchgeführten Tests zur Fahrtüchtigkeitsüberprüfung wies er erhebliche Gleichgewichtsstörungen auf. Der abschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 3,6 Promille.

Gegen den Mann leiteten die Beamten Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. Ein Arzt entnahm ihm zwei Blutproben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bis auf Weiteres darf der Ostholsteiner jetzt kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen.

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