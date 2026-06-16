POL-HL: Lübeck - St. Gertrud / Sommerferien-Aktion 2026: Verkehrserziehung für Grundschulkinder

Polizeidirektion Lübeck

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Sommerferien-Aktion 2026: Verkehrserziehung für Grundschulkinder

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Lübeck (ots)

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck veranstaltet auch in diesem Jahr eine kostenlose Sommerferien-Aktion für die Verkehrserziehung von Grundschulkindern. Auf dem Übungsplatz der Jugendverkehrsschule der Hansestadt Lübeck am Meesenring werden die Kinder durch verschiedene Übungen an den Straßenverkehr herangeführt oder können vorhandene Kenntnisse vertiefen. Ziel ist es, die Kinder fit für den Straßenverkehr zu machen und ihren Blick für den Verkehr zu schärfen.

Die Termine werden während der Sommerferien an folgenden Tagen angeboten: dienstags am 07.07.2026, 14.07.2026 und 11.08.2026 jeweils von 13:30 - 15:00 Uhr sowie von 16:30 - 18:00 Uhr und donnerstags am 16.07.2026 und 13.08.2026 jeweils von 09:30 - 11:00 Uhr sowie von 12:30 - 14:00 Uhr.

Die Veranstaltungen finden unabhängig voneinander statt. Es können sowohl einzelne als auch mehrere Termine kostenfrei besucht werden. Maximal können 24 Kinder pro Gruppe teilnehmen. Die Begleitung von Eltern ist ausdrücklich erwünscht. Mitzubringen ist ein eigenes Fahrrad und ein eigener Fahrradhelm.

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck nimmt ab sofort Anmeldungen unter der Rufnummer 0451 131-6414 (Mo. - Fr. von 9:00 - 15:00 Uhr) entgegen und freut sich auf eine rege Teilnahme.

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