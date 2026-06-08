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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Radfahrer deutlich alkoholisiert

Über zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einem 51-Jährigen ergeben, der am späten Sonntagnachmittag mit seinem Fahrrad im Bereich der L 455 unterwegs war. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei kurz nach 17.30 Uhr, weil der Mann im Graben neben der Landesstraße lag und augenscheinlich gestürzt war. Der 51-Jährige, der bei dem Sturz unverletzt blieb, musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Weiterfahren durfte er selbstverständlich nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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