Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Schockanruf - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Montagnachmittag (15.06.2026) übergab eine Seniorin aus St. Gertrud einem unbekannten Mann eine Tasche mit Schmuck und Gold. Sie hätte zuvor einen Anruf aus einem Krankenhaus erhalten, in dem Geld oder andere Wertgegenstände für eine Behandlung ihres Angehörigen gefordert worden wären. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17.00 Uhr wäre eine 89-Jährige aus St. Gertrud von einem angeblichen Professor der Uniklinik in Lübeck angerufen worden. Ihr wäre mitgeteilt worden, dass ein naher Angehöriger von ihr an Krebs erkrankt wäre und man ein Medikament verabreichen wollte, das die Krankenkassen jedoch nicht bezahlen würden. Die Frau wäre dann nach entsprechenden finanziellen Mitteln oder Wertgegenstände wie Schmuck oder Gold gefragt worden.

Die Frau hätte dann Gold und Schmuck zusammengetragen, dabei wäre das Gespräch mit ihr gehalten worden.

Nachdem die Seniorin mitgeteilt hätte, alles in eine Tasche gepackt zu haben, wurde ihr die Ankunft eines Abholers mitgeteilt. Dem Mann hätte die Frau die Tasche mit den Wertgegenstände in der Wallbrechtstraße übergeben. Dann wäre der Abholer in unbekannte Richtung weggegangen.

Der Mann wurde als ungefähr 170 bis 175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hätte ebenso wie der Anrufer akzentfrei Deutsch gesprochen. Er soll einen grauen Pullover mit Kapuze auf dem Kopf getragen haben.

Gegen 19 Uhr wäre der Sohn der Frau zu Besuch gekommen und hätte von seiner angeblichen Erkrankung und dem Krankenhausaufenthalt erfahren. Der Sohn informierte die Polizei über den stattgefundenen Betrug.

Das Kommissariat 14 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die am Montagnachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wallbrechtstraße und Thomas-Mann-Straße oder den umliegenden Straßen bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 oder per Mail an k14-saem.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegen.

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