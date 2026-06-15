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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt
Streit an der Untertrave: Mann nach Messerstichen erheblich verletzt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht zu Samstag (13.06.2026) gerieten vor einer Bar An der Untertrave in Lübeck zwei Männer in Streit. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte: Nach einem Handgemenge und Einsatz eines Messers erlitt einer der Beteiligten erhebliche Stichverletzungen im Bereich der Oberschenkel. Die Polizei nahm einen 48 Jahre alten tatverdächtigen Mann fest. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Zugetragen hatte sich der Streit zwischen dem 37 Jahre alten Geschädigten aus dem Kreis Stormarn und dem 48 Jahre alten Tatverdächtigen aus Lübeck (Staatsangehörigkeit: Türkisch) gegen 02:45 Uhr vor einer Bar An der Untertrave/ Ecke Beckergrube. In diesem Zusammenhang erlitt der 37-Jährige zwei Schnittverletzungen an den Oberschenkeln. Um die starken Blutungen zu stoppen, setzten die alarmierten Polizeibeamten zwei Tourniquets ein. Anschließend brachten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Mann aus dem Kreis Stormarn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Er erlitt erhebliche Verletzungen.

Die Polizei nahm den 48 Jahre alten Tatverdächtigen am Tatort vorläufig fest und führte ihn dem Polizeizentralgewahrsam zu. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde er am Samstagvormittag mangels Haftgründen entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Die Klärung, warum genau es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern kam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen des 1. Polizeireviers Lübeck.

Martin Peterlein - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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