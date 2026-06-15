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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten aus Lübeck

Lübeck (ots)

Die am 08.06.2026 veröffentlichte Fahndung nach dem Vermissten aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Der Vermisste kehrte selbstständig zurück.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um die Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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