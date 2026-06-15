Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Schlutup Pfanne auf dem Herd gelassen - Küchenbrand

Lübeck (ots)

Freitagabend (12.06.2026) brannte es in der Küche in einer Doppelhaushälfte in Schlutup. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Eine Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich Öl in einer Pfanne entzündet haben.

Freitag gegen 23.15 Uhr hätten die Kinder einer fünfköpfigen Familie bemerkt, dass es in der Küche brennen würde und sagten dies ihrem Vater. Der Mann wäre in die Küche geeilt und hätte im Bereich des Herdes Flammen festgestellt.

Der Familienvater hätte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen können.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Das Feuer dürfte nach ersten Erkenntnissen beim Kochen durch stark erhitztes Öl in der Pfanne entstanden sein.

Ein 20-jähriger Mann kam vorsorglich zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, konnte dies aber noch in der Nacht wieder verlassen. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 2000 Euro liegen.

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