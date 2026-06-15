Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau-BAB1

Feuerwerkskörper lösen Fahrzeugbrand auf der BAB1 aus

Lübeck (ots)

Am Sonntag (14.06.2026) geriet auf der Bundesautobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf ein VW-Transporter in Brand. Ursächlich dafür waren in dem Fahrzeug mitgeführte Reste eines abgebrannten gewerblichen Feuerwerks, die sich während der Fahrt nochmals entzündet hatten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ratekau und Sereetz kümmerten sich um die Löscharbeiten, verletzt wurde niemand. An dem VW entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Nach dem Abbrennen eines Feuerwerksauftrages befuhr der 30 Jahre alte erfahrene Pyrotechniker gegen 00:35 Uhr die BAB 1 in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf nahm er plötzlich Brandgeruch und Wärmeentwicklung aus dem Laderaum des VW Transporters wahr. Deswegen stoppte er sein Fahrzeug umgehend in dem dortigen abgesperrten Baustellenbereich.

Es stellte sich heraus, dass das aufgeladene bereits abgelöschte und abgebrannte Feuerwerksmaterial erneut in Brand geraten war. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter gelang es dem Fahrer, das in Brand geratene Feuerwerk aus dem Transporter zu schieben. Die Löschversuche mittels eines Feuerlöschers scheiterten jedoch. Die Feuerwehren aus Ratekau und Sereetz konnten den Brand löschen. Bedingt durch Hitze und Feuer entstand an dem VW-Transporter erheblicher Sachschaden, ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des Fahrzeugs. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Während der Löscharbeiten musste die BAB1 in Richtung Fehmarn für knapp 40 Minuten voll gesperrt werden, die Ableitung des Verkehrs erfolgte in dieser Zeit über die Anschlussstelle Ratekau.

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