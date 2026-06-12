Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus Bad Schwartau

Lübeck (ots)

Die am Mittwoch (10.06.2026) veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem Mann aus Bad Schwartau wird hiermit zurück genommen und aus dem Presseportal gelöscht. Nach umfangreichen Absuchen durch Polizei und Rettungsdienstorganisationen, auch mittels Drohnen und Mantrailerhunden, konnte der Vermisste am Freitagvormittag tot in einem Waldgebiet bei Bad Schwartau aufgefunden werden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach bisherigem Ermittlungsstand nicht vor. Die genauen Umstände werden nun in einem Todesermittlungsverfahren von der Kriminalpolizei in Bad Schwartau geprüft.

Es wird um Löschung der veröffentlichten Lichtbilder gebeten.

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