Polizei Hamburg

POL-HH: 260711-1. Zeugenaufruf nach Körperverletzung mit Todesfolge in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.07.2026, 20:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Nebenbahnstraße

Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt wurde gestern Abend ein 79-jähriger Mann infolge einer körperlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte in einem Krankenhaus verstarb. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es in einer Gaststätte zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 79-Jährigen und einem bislang Unbekannten. Im weiteren Verlauf kam es vor dem Lokal zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern, durch die der 79-Jährige stürzte und lebensgefährlich verletzt wurde. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten und brachten diesen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- circa 30 Jahre alt

- schlanke Statur

- "südländische" Erscheinung

- kurze schwarze Haare

- Vollbart

- bekleidet mit einer knielangen schwarzen Hose, einem dunklen T-Shirt und schwarzen Schuhen

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen, die noch am Abend von der Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg fortgeführt wurden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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