Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand am Keusenhof - Frau verstorben

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (01.05.2026, 05:00 Uhr) kam es in einer Doppelhaushälfte am Keusenhof zu einem folgenschweren Brand. Nachdem es dem 78-jährigen Bewohner gelungen war das Haus zu verlassen, konnten Kräfte der Feuerwehr eine 58-jährige Frau aus dem Erdgeschoss bergen und ins Krankenhaus bringen. Dort verstarb sie letztlich. Auch der 78-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die Brandursache aufzuklären. Dazu wurde die Hilfe eines Brandsachverständigen in Anspruch genommen. Nach ersten Erkenntnissen erscheint eine vorsätzliche Brandstiftung nicht wahrscheinlich zu sein. Die Höhe des Schadens ins momentan noch unklar.

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