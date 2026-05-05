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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand am Keusenhof - Frau verstorben

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (01.05.2026, 05:00 Uhr) kam es in einer 
Doppelhaushälfte am Keusenhof zu einem folgenschweren Brand.

Nachdem es dem 78-jährigen Bewohner gelungen war das Haus zu 
verlassen, konnten Kräfte der Feuerwehr eine 58-jährige Frau aus dem 
Erdgeschoss bergen und ins Krankenhaus bringen. Dort verstarb sie 
letztlich. Auch der 78-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht 
werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die 
Brandursache aufzuklären.

Dazu wurde die Hilfe eines Brandsachverständigen in Anspruch 
genommen.

Nach ersten Erkenntnissen erscheint eine vorsätzliche Brandstiftung 
nicht wahrscheinlich zu sein.

Die Höhe des Schadens ins momentan noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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