Polizei Hamburg

POL-HH: 260714-1. Nach Körperverletzung mit Todesfolge in Hamburg-Eidelstedt- Tatverdächtiger stellt sich

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.07.2026, 20:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Nebenbahnstraße

Nachdem am Freitagabend in Eidelstedt ein 79-Jähriger infolge einer körperlichen Auseinandersetzung tödlich verletzt worden ist, hat sich gestern Nachmittag ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt.

Zunächst wird auf die Pressemitteilung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6312541 verwiesen.

Nach den gewonnenen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden stürzte der 79-Jährige infolge eines Schlags zu Boden und erlitt hierbei eine tödliche Kopfverletzung.

In diesem Zusammenhang stellte sich gestern Nachmittag ein 26-Jähriger im Beisein seines Rechtsanwaltes im Hamburger Polizeipräsidium. Der albanische Staatsangehörige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin hat heute Vormittag einen Haftbefehl erlassen.

Die gemeinsam von der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission (LKA 41) geführten Ermittlungen dauern an.

Schl.

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