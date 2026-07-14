POL-HH: 260714-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne
Hamburg (ots)
Zeit: seit 10.07.2026, 16:00 Uhr
Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Am Luisenhof
Seit Sonntag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 69-jährigen Mann aus dem Stadtteil Farmsen-Berne.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260712-1. Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne".
Der Vermisste befindet sich mittlerweile zur Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Zim.
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