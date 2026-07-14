Polizei Hamburg

POL-HH: 260714-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.07.2026, 16:00 Uhr

Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Am Luisenhof

Seit Sonntag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 69-jährigen Mann aus dem Stadtteil Farmsen-Berne.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260712-1. Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne".

Der Vermisste befindet sich mittlerweile zur Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Zim.

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