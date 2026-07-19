Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17-Jähriger entwendet Mobiltelefon im Dortmunder Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Diebesgut sicher

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18. Juli entwendete ein Jugendlicher im Dortmunder Hauptbahnhof das Mobiltelefon eines Reisenden. Einsatzkräfte der Bundespolizei identifizierten den Tatverdächtigen anhand von Videoaufzeichnungen wenig später und stellten das Diebesgut sicher. Gegen 3:00 Uhr erschien ein 57-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger auf der Wache der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof und zeigte den Diebstahl seines Mobiltelefons an. Ersten Ermittlungen zufolge war ihm das Gerät in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig zu den Gleisen Acht/Zehn entwendet worden. Die Bundespolizisten werteten die Videoaufzeichnungen aus und identifizierten einen 17-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus Dortmund. Wenig später trafen Einsatzkräfte den Jugendlichen vor der Filiale eines Schnellrestaurants im Hauptbahnhof an und brachten ihn zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das Mobiltelefon des in Steinfurt Wohnenden bei dem 17-Jährigen. Das rund 150 Euro teure Smartphone wurde sichergestellt und anschließend an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Nach Rücksprache mit dem Betreuer des Jugendlichen durfte dieser die Dienststelle verlassen und selbstständig in seine Unterkunft zurückkehren. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

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