Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe im Essener Hauptbahnhof sicher

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Essen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten am Freitagabend, dem 17. Juli, im Essener Hauptbahnhof eine zugriffsbereit mitgeführte Schreckschusswaffe sicher. Gegen den 39-jährigen Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte gegen 19 Uhr die Bundespolizei darüber informiert, dass sich ein Mann mit einer mutmaßlichen Schusswaffe in der Hosentasche auf Bahnsteig Zehn des Essener Hauptbahnhofs aufhält. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an und kontrollierten ihn. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der rechten Hosentasche des Mannes eine Schreckschusswaffe mit PTB-Zulassungszeichen. Einen zum Führen der Waffe erforderlichen Kleinen Waffenschein konnte der ukrainische Staatsbürger nicht vorlegen. Die Bundespolizisten stellten die Waffe sicher und brachten den Ukrainer zur Dienststelle. Im Rahmen der dortigen Durchsuchung fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese ebenfalls. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

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