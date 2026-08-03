POL-OE: Zusammenstoß Fußgänger und Pedelec
Wenden (ots)
Am Sonntag, 2. August, um 11.57 Uhr wurde Polizeibeamten ein Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße gemeldet. Ein 58-Jähriger, der mit seinem Pedelec den Radweg neben der L512 in Fahrtrichtung Freudenberg unterwegs war touchierte seitlich einen 48-jährigen Fußgänger. Dieser war aus bislang unbekannter Ursache auf den Radweg getreten. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Nach ersten Schätzungen gab es einen Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell