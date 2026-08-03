Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß Fußgänger und Pedelec

Wenden (ots)

Am Sonntag, 2. August, um 11.57 Uhr wurde Polizeibeamten ein Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße gemeldet. Ein 58-Jähriger, der mit seinem Pedelec den Radweg neben der L512 in Fahrtrichtung Freudenberg unterwegs war touchierte seitlich einen 48-jährigen Fußgänger. Dieser war aus bislang unbekannter Ursache auf den Radweg getreten. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Nach ersten Schätzungen gab es einen Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

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