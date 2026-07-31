Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Langohren statt Langfinger: Polizei nimmt Kaninchen in Gewahrsam

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Dormagen (ots)

Die Nachtschicht bietet für Polizistinnen und Polizisten manchmal aufregende, manchmal auch unangenehme Einsätze - und manchmal ist auch etwas Schönes dabei. So auch in der Nacht zu Freitag, 31. August: Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei von einem Bürger kontaktiert, der auf der Landstraße 69 unweit des zu Dormagen gehörenden Ortes Gohr eine Gruppe von Hauskaninchen gefunden hatte. Die herrenlosen Häschen hoppelten im Bereich der Fahrbahn herum, so, dass der Finder sechs Tiere zur ihrer eigenen Sicherheit einfing und anschließend der Polizei übergab.

Für die Horde - so der tierkundliche Ausdruck für eine Gruppe Kaninchen - begann eine nächtliche Odyssee durch den Rhein-Kreis Neuss. Zunächst sollten sie in eine Tierklinik verbracht werden, dort wurden sie allerdings nicht aufgenommen, da keines der Tiere verletzt war. Also ging es für die Tiere erstmal mit dem Streifenwagen zur Wache Grevenbroich, wo sie provisorisch versorgt werden konnten. Schließlich fand sich eine fachkundige Unterbringung: Ein örtliches Tierheim im Rhein-Kreis Neuss. Kurz nach drei Uhr wurden alle sechs Kaninchen dort abgegeben. Nach Angaben der Fachleute sind alle Tiere etwas verängstigt, aber wohlauf und haben die nächtlichen Abenteuer gut überstanden. In ihrem neuen, vorübergehenden Zuhause wird die Rasselbande nun tierärztlich behandelt und vorsorglich geimpft. Im Anschluss werden die sechs im Tierheim gepflegt und wartet darauf, nach einer vorgeschriebenen Vorhaltezeit in liebevolle Hände abgegeben zu werden.

Die Experten des Tierschutzes gehen davon aus, dass die Horde ausgesetzt wurde. Dies geschehe gerade zur Ferienzeit vermehrt. Die Frage, von wo die Kaninchen auf die Landstraße gekommen sind, bleibt noch offen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen. (-14015)

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