Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Exhibitionist Am Baldhof - Polizei sucht Zeugen
Neuss-Pomona (ots)
Am frühen Donnerstagnachmittag (30.07), gegen 16:18 Uhr, zeigte sich auf dem Waldweg zwischen Am Baldhof und dem Gewerbegebiet Moselstraße eine männliche Person gegenüber einer 52-Jährigen Neusserin in schamverletztender Weise. Hierbei zeigte er der Neusserin seinen Genitalbereich.
Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Südpark-Brücke. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.
Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 190 Zentimeter groß gewesen sein. Vermutlich hatte er blonde Haare. Sein Erscheinungsbild beschrieb die Zeugin als mitteleuropäischer Phänotyp. Bei der Tat sei er mit einem türkisen Oberteil mit Kapuze bekleidet gewesen sein.
Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.(Bi.)
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