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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Exhibitionist Am Baldhof - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Pomona (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag (30.07), gegen 16:18 Uhr, zeigte sich auf dem Waldweg zwischen Am Baldhof und dem Gewerbegebiet Moselstraße eine männliche Person gegenüber einer 52-Jährigen Neusserin in schamverletztender Weise. Hierbei zeigte er der Neusserin seinen Genitalbereich.

Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Südpark-Brücke. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 190 Zentimeter groß gewesen sein. Vermutlich hatte er blonde Haare. Sein Erscheinungsbild beschrieb die Zeugin als mitteleuropäischer Phänotyp. Bei der Tat sei er mit einem türkisen Oberteil mit Kapuze bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.(Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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