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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall mit drei Verletzten führt zu Verkehrsbehinderungen

Neuss (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Dormagen wurden am Donnerstag (30.07.) gegen 11:10 Uhr drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Infolge der daraufhin notwendigen Straßensperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Eine 71 Jahre alte Frau aus Düsseldorf hatte das Stauende vor ihr übersehen und war etwa auf Höhe der Bushaltestelle Rheinwerk mit ihrem Opel Corsa auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Bei dem Aufprall wurden die Fahrerin sowie zwei Mitfahrende im Alter von vier und 40 Jahren leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten alle drei zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Opel Corsa wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An seinem Auflieger entstand ebenfalls Sachschaden, das Gespann war jedoch weiterhin fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme musste die B 9 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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