POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Fahrrad: 33-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer
Kleve (ots)
Am Dienstag (28. Juli 2026) kam es gegen 10:35 Uhr im Bereich der Bensdorpstraße in Kleve zu einem Alleinunfall. Dabei stürzte ein 33-jähriger Mann aus Kleve, im Rahmen eines Wendevorgangs, mit seinem Fahrrad im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Zufahrt zum Kreisverkehr. Durch den Sturz zog sich der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (pp)
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