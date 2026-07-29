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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Fahrrad: 33-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Dienstag (28. Juli 2026) kam es gegen 10:35 Uhr im Bereich der Bensdorpstraße in Kleve zu einem Alleinunfall. Dabei stürzte ein 33-jähriger Mann aus Kleve, im Rahmen eines Wendevorgangs, mit seinem Fahrrad im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Zufahrt zum Kreisverkehr. Durch den Sturz zog sich der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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