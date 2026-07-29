POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus
Terrassentür aufgehebelt
Issum (ots)
Durch eine aufgehebelte Terrassentür sind unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmorgen (28. Juli 2026) in ein Wohnhaus am Bisselsweg eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut, entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Schuhe und Taschen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell