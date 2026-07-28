Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Tesla im Heckbereich beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (27. Juli 2027) kam es zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr an der Straße Am Aermen Düwel in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein Tesla Model 3, welcher auf einem Parkplatz abgestellt gewesen war, im Heckbereich beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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