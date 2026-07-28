POL-KLE: Goch - Starkstromkabel auf Campingplatz entwendet: Zeugen gesucht
Goch (ots)
Im Zeitraum von Sonntag (26. Juli 2026), 18:00 Uhr und Montag (27. Juli 2026), 10:00 Uhr wurde an der Thielenstraße in Goch ein Starkstromkabel entwendet. Das rund 80 Meter lange Kabel lag zum Tatzeitpunkt, im Bereich eines Campingplatzes, zwischen zwei Verteilerkästen.
Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 02821 504 1111
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