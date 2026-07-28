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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Fenster an Firmengebäude beschädigt: Kripo sucht Zeugen

Issum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. Juli 2026), 16:00 Uhr und Montag (27. Juli 2026), 05:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu einem Firmengelände am Gewerbering in Issum. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eines Gebäudes, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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