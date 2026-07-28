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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Tür aufgehebelt: Unbekannte Täter entwenden Tresor

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (26. Juli 2026), 18:00 Uhr und Montag (27. Juli 2026), 07:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür eines Bürogebäudes an der Flurstraße in Kleve auf. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, in welchem sich u.a. mehrere Fahrzeugdokumente befunden hatten.

Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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