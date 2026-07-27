Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen: Drei Verkehrsteilnehmende ziehen sich schwere Verletzungen zu

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Samstag (25. Juli 2026) kam es gegen 11:55 Uhr an der B9, im Bereich der Einmündung zur Bahnhofstraße, in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Nettetal befuhr mit einem Mitsubishi Colt die B9 in Fahrtrichtung Kevelaer. Vor der Einmündung zur Bahnhofstraße musste der 24-Jährige, aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs, verkehrsbedingt abbremsen. Hinter dem Mitsubishi Colt befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere weitere Fahrzeuge. Eine 66-jährige Frau aus Kerken, mit einem Hyundai i10, war unmittelbar hinter dem Verkehrsteilnehmer aus Nettetal. Hinter diesen beiden Fahrzeugen befand sich ein Citroen Berlingo, in welchem ein 23-jähriger Mann aus Kevelaer am Straßenverkehr teilnahm. Sowohl die Frau aus Kerken als auch der Mann aus Kevelaer konnten ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ein dahinterfahrender BMW X3, in welchem sich ein 57-jähriger Mann aus Kleve befand, konnte hingegen nicht mehr rechtseitig bremsen und kollidierte mit dem vorrausfahrenden Fahrzeug (Hyundai i10). Durch die Kollision wurden die weiteren Fahrzeuge ineinandergeschoben und es entstand an allen vier Fahrzeugen Sachschaden. Der 57-jähriger Mann aus Kleve, der 23-jähriger Mann aus Kevelaer sowie die 66-jährige Frau aus Kerken zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus verbracht. Der Mann aus Nettetal blieb unverletzt. Der BMW X3, der Citroen Berlingo als auch der Hyundai i10 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B9 bis 13:45 Uhr gesperrt. (pp)

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