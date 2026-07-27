Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter beschädigen Terrassentür

Geldern-Hartefeld (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. Juli 2026), 17:00 Uhr und Freitag (24. Juli 2026), 15:00 Uhr kam es am Waerderweg in Geldern zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten, nach aktuellem Kenntnisstand, Silberbesteck.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

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