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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Tablets aus Bürogebäude entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. Juli 2026), 17:45 Uhr und Freitag (24. Juli 2026), 08:55 Uhr kam es an der Materborner Allee in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster eines Bürogebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese wurden durch die Täter durchsucht und zwei Tablets (Hersteller: Apple) entwendet.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.07.2026 – 10:00

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Firmengebäude: Kripo sucht Zeugen

    Goch (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (22. Juli 2026), 17:00 Uhr und Donnerstag (23. Juli 2026), 06:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zugang zu einem Firmengelände an der Jurgensstraße in Goch. Der oder die Täter beschädigten eine Scheibe an einem Rolltor und drangen anschließend in das Firmengebäude ein. Dieses durchsuchten die Täter, entwendeten u.a. mehrere Werkzeuge zum Fräsen/Drehen und entfernten ...

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