Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Tablets aus Bürogebäude entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. Juli 2026), 17:45 Uhr und Freitag (24. Juli 2026), 08:55 Uhr kam es an der Materborner Allee in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster eines Bürogebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese wurden durch die Täter durchsucht und zwei Tablets (Hersteller: Apple) entwendet.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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