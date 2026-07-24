Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Firmengebäude: Kripo sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (22. Juli 2026), 17:00 Uhr und Donnerstag (23. Juli 2026), 06:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zugang zu einem Firmengelände an der Jurgensstraße in Goch. Der oder die Täter beschädigten eine Scheibe an einem Rolltor und drangen anschließend in das Firmengebäude ein. Dieses durchsuchten die Täter, entwendeten u.a. mehrere Werkzeuge zum Fräsen/Drehen und entfernten sich schließlich von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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