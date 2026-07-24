POL-KLE: Goch - Einbruch in Firmengebäude: Kripo sucht Zeugen
Goch (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (22. Juli 2026), 17:00 Uhr und Donnerstag (23. Juli 2026), 06:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zugang zu einem Firmengelände an der Jurgensstraße in Goch. Der oder die Täter beschädigten eine Scheibe an einem Rolltor und drangen anschließend in das Firmengebäude ein. Dieses durchsuchten die Täter, entwendeten u.a. mehrere Werkzeuge zum Fräsen/Drehen und entfernten sich schließlich von der Örtlichkeit.
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell