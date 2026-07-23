POL-KLE: Goch - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 23.07.2026, 07:44 Uhr: Unfall im Begegnungsverkehr: Zwei verletzte Personen

Kreis Kleve (ots) - Die Sommermonate werden fast schon traditionell von Reisen in die Ferne bestimmt. Es geht an die See, in die Berge oder mit dem Flugzeug in weitentfernte Urlaubsregionen. Beliebt bei Familien sind aber natürlich auch Tageskurztrip zum Wasserspielplatz oder in den Zoo. Egal wo es für Sie ...

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