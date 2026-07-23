POL-KLE: Goch - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 23.07.2026, 07:44 Uhr: Unfall im Begegnungsverkehr: Zwei verletzte Personen
Goch-Pfalzdorf (ots)
Nach dem Unfall vom gestrigen Mittwoch (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6319751) konnte der Unfallhergang bislang nicht abschließend rekonstruiert werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve deshalb nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
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