Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Schwerer Bandendiebstahl von Kupferrohren und -Kabeln

Sechs Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen

Weeze (ots)

Am Dienstag (14. Juli 2026) gegen kurz nach 13:00 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle der Polizei einen Einbruch in einen Bunker am Flughafen-Ring. Die Täter seien noch vor Ort, aus dem Gebäude wären Säge-Geräusche zu hören. Die entsandten Einsatzkräfte der Polizei umstellten zunächst das Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten in den Räumlichkeiten des Bunkers insgesamt sechs Männer angetroffen werden. Zudem bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: In dem Bunker lagen an mehreren Stellen aufgehäufte Kupferkabel und Rohre, die Reste ragten von den Wänden und Decken herab. Offenbar hatten die sechs Männer über einen längeren Zeitraum eine Vielzahl von Kupferelementen abgetrennt und teils schon weggeschafft, sowie weitere Kabel und Rohre für den späteren Abtransport bereit gelegt. Der in Rede stehende Wert der bereits entwendeten Beute liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um aus Rumänien stammende Jugendliche, Heranwachsende und erwachsene Männer, teils ohne festen Wohnsitz in Deutschland, im Alter von 17, 18, 22, 27, 31 und 39 Jahren. Alle Personen sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und am Mittwoch (15. Juli 2026) der Haftrichterin vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen alle Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an. (cs)

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