Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Freitag (17. April 2026) betrat ein männlicher Tatverdächtige gegen 15:30 Uhr ein Ladenlokal eines Juweliers an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kleve. Nachdem der Tatverdächtige sich ein Schmuckstück aus der Verkaufsauslage hatte zeigen lassen, griff er nach dem Schmuckstück und flüchtete mit diesem. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/210687

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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