Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindertagesstätte: Unbekannte Täter beschädigen Fenster

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. Juli 2026), 16:30 Uhr und Dienstag (21. Juli 2026), 03:50 Uhr kam es an der Böllenstege in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster einer Kindertagesstätte und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

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