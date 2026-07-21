Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw nach Verkehrsunfallflucht sichergestellt: Verkehrsteilnehmer entfernt sich fußläufig

Weeze (ots)

Am Samstag (18. Juli 2026) kam es gegen 02:40 Uhr an der Gocher Straße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 64-jähriger Mann aus Köln befuhr mit einem Omnibus die Gocher Straße in Fahrtrichtung Kevelaer. Aus entgegengesetzter Richtung kam dem Verkehrsteilnehmer ein grauer Ford Focus entgegen, der die Straße in Fahrtrichtung Goch befuhr. Als sich die beiden Fahrzeug auf gleicher Höhe befanden, kam es, aus bislang ungeklärter Ursache, zur Kollision. Dadurch wurden sowohl der Omnibus als auch der graue Ford Focus auf der Fahrerseite stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Ford Focus wurde sichergestellt. Der Verkehrsteilnehmende, welcher im grauen Ford Focus unterwegs gewesen war, entfernte sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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