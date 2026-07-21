Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Werkzeuge entwendet: Die Kripo ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen

Goch-Asperden (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. Juli 2026), 06:20 Uhr und Montag (20. Juli 2026), 09:30 Uhr kam es am Knobbenhof in Goch zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich, indem sie eine Tür aufhebelten, Zutritt zu einem Schulgebäude und entwendeten u.a. mehrere Werkzeuge (Heckenschere und Freischneider) sowie eine Kabeltrommel.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

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