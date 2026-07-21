Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fenster einer Gaststätte aufgehebelt: Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet

Rees-Empel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. Juli 2026), 22:00 Uhr und Montag (20. Juli 2026), 05:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte. An der Reeser Straße in Rees beschädigten die Täter ein Fenster, durchsuchten die Räumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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