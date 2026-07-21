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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohngebäude: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Goch-Hülm (ots)

Am Montag (20. Juli 2026) kam es zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr am Baaler Deich in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich, nach aktuellem Kenntnisstand über ein gekipptes Fenster, Zugang zu einem Wohngebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde ein Tresor mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendet.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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