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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Lenker verhaken sich
Pedelecfahrerin schwer verletzt

Weeze (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli 2026) gegen kurz vor 1:00 Uhr war ein Ehepaar aus Kleve mit seinen Pedelecs nebeneinanderfahrend auf dem Geh- und Radweg am Willy-Brandt-Ring in Richtung Holtumsweg unterwegs, als sich die Lenker der beiden Zweiräder verhakten. Die 43-Jährige und der 45-Jährige kamen zu Fall, die Frau verletzte sich bei dem Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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