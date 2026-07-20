Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Lenker verhaken sich

Pedelecfahrerin schwer verletzt

Weeze (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli 2026) gegen kurz vor 1:00 Uhr war ein Ehepaar aus Kleve mit seinen Pedelecs nebeneinanderfahrend auf dem Geh- und Radweg am Willy-Brandt-Ring in Richtung Holtumsweg unterwegs, als sich die Lenker der beiden Zweiräder verhakten. Die 43-Jährige und der 45-Jährige kamen zu Fall, die Frau verletzte sich bei dem Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. (cs)

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