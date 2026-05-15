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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Vollstreckung eines Haftbefehls mit Spezialeinheiten der Polizei

Wuppertal (ots)

Am heutigen Freitag (15.05.2026), gegen 07:10 Uhr, beabsichtigten 
Polizeibeamte in der Weststraße in Wuppertal bei einem 69-Jahrigen 
einen Haftbefehl zur Ersatzfreiheitsstrafe des AG Wuppertal zu 
vollstrecken.
Nach Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten schlug der 
69-Jährige die Wohnungseingangstür zu. Unmittelbar in der Folge 
konnten Geräusche wahrgenommen werden, die auf eine mögliche 
Verbarrikadierung hindeutenden. Da die Person bereits wegen 
Widerstandes in Erscheinung getreten und der Reichsbürger-Szene 
zuzuordnen ist, wurden für die Vollstreckung des Haftbefehls 
Spezialeinheiten der Polizei angefordert. Der 69-Jährige konnte 
letztendlich gegen 11.00 Uhr aus der Wohnung gesprochen und 
festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der 
Einsatzmaßnahmen mussten kurzfristig Straßensperren eingerichtet 
werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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