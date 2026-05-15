Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Vollstreckung eines Haftbefehls mit Spezialeinheiten der Polizei

Wuppertal (ots)

Am heutigen Freitag (15.05.2026), gegen 07:10 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in der Weststraße in Wuppertal bei einem 69-Jahrigen einen Haftbefehl zur Ersatzfreiheitsstrafe des AG Wuppertal zu vollstrecken. Nach Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten schlug der 69-Jährige die Wohnungseingangstür zu. Unmittelbar in der Folge konnten Geräusche wahrgenommen werden, die auf eine mögliche Verbarrikadierung hindeutenden. Da die Person bereits wegen Widerstandes in Erscheinung getreten und der Reichsbürger-Szene zuzuordnen ist, wurden für die Vollstreckung des Haftbefehls Spezialeinheiten der Polizei angefordert. Der 69-Jährige konnte letztendlich gegen 11.00 Uhr aus der Wohnung gesprochen und festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen mussten kurzfristig Straßensperren eingerichtet werden.

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