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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 07.05.2026 kam es in auf der Straße Am Sandholz zu einer 
Unfallflucht, bei der eine Frau (38) eine Verletzung erlitt.

Die 38-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt neben ihrem Transporter auf 
der Straße Am Sandholz im Bereich einer stillgelegten Treppe.
Dort fuhr ein bislang Unbekannter mit einem dunklen PKW-Kombi mit 
Kölner Stadtkennung an ihr vorbei und presste sie zwischen ihr 
Fahrzeug und den Kombi. Dabei erlitt die 38-Jährige eine Verletzung 
am Fuß. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um 
die verletzte Frau zu kümmern. 

An dem flüchtigen Fahrzeug waren hinteren Bereich silberfarbene 
Leisten angebracht. 

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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