Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 07.05.2026 kam es in auf der Straße Am Sandholz zu einer Unfallflucht, bei der eine Frau (38) eine Verletzung erlitt. Die 38-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt neben ihrem Transporter auf der Straße Am Sandholz im Bereich einer stillgelegten Treppe. Dort fuhr ein bislang Unbekannter mit einem dunklen PKW-Kombi mit Kölner Stadtkennung an ihr vorbei und presste sie zwischen ihr Fahrzeug und den Kombi. Dabei erlitt die 38-Jährige eine Verletzung am Fuß. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. An dem flüchtigen Fahrzeug waren hinteren Bereich silberfarbene Leisten angebracht. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell