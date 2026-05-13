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Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 12.05.2026, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der Augustastraße zu einem
Verkehrsunfall eines Pkw.

Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Cupra Terramar auf der 
Augustastraße in Richtung Irenenstraße, als er aus bislang 
ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der 
Folge stieß er gegen Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel und 
beschädigte am Fahrbahnrand der Gegenspur sowohl einen geparkten 
Hyundai H1 als auch einen Baum und eine Mülltonne.

Der schwerverletzte Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht. Ob ein internistischer Notfall ursächlich für 
den Unfall war, ist Teil der Ermittlungen.

Der Sachschaden liegt bei circa 31.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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