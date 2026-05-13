Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 12.05.2026, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der Augustastraße zu einem Verkehrsunfall eines Pkw. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Cupra Terramar auf der Augustastraße in Richtung Irenenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge stieß er gegen Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel und beschädigte am Fahrbahnrand der Gegenspur sowohl einen geparkten Hyundai H1 als auch einen Baum und eine Mülltonne. Der schwerverletzte Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ob ein internistischer Notfall ursächlich für den Unfall war, ist Teil der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei circa 31.000 Euro.

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