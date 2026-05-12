Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuber geht leer aus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (11.05.2026, 12:25 Uhr) raubte ein bislang Unbekannter einer Frau die Umhängetasche, ging jedoch schließlich leer aus. Ein 29-Jähriger beobachtete einen bislang Unbekannten, der sich einer älteren Dame auf der Reichsstraße näherte und ihr die Handtasche entriss. Die 73-jährige Frau stürzte dabei und erlitt eine leichte Verletzung. Der Räuber lief in der Folge vom Tatort in Richtung Berliner Straße davon. Der 29-Jährige verfolgte den Täter, konnte ihn jedoch nicht einholen. Als er lautstark auf die Situation aufmerksam machte gelang es einem weiteren, bislang Unbekannten, dem Räuber, die Tasche zu entreißen und sie dem 29-Jährigen zu übergeben, der sie der Geschädigten zurückgab. Der Täter ist circa 20 Jahre alt und hat dunkles Haar. Er trug eine schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit einem weißen Logo mit sich. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die den Räuber beschreiben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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