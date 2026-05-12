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Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuber geht leer aus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (11.05.2026, 12:25 Uhr) raubte ein bislang Unbekannter einer 
Frau die Umhängetasche, ging jedoch schließlich leer aus.

Ein 29-Jähriger beobachtete einen bislang Unbekannten, der sich einer
älteren Dame auf der Reichsstraße näherte und ihr die Handtasche 
entriss. Die 73-jährige Frau stürzte dabei und erlitt eine leichte 
Verletzung.

Der Räuber lief in der Folge vom Tatort in Richtung Berliner Straße 
davon. Der 29-Jährige verfolgte den Täter, konnte ihn jedoch nicht 
einholen. Als er lautstark auf die Situation aufmerksam machte gelang
es einem weiteren, bislang Unbekannten, dem Räuber, die Tasche zu 
entreißen und sie dem 29-Jährigen zu übergeben, der sie der 
Geschädigten zurückgab.

Der Täter ist circa 20 Jahre alt und hat dunkles Haar. Er trug eine 
schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit einem weißen 
Logo mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die den Räuber 
beschreiben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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