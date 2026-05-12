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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pkw und E-Scooter Zusammenstoß - Mann verletzt

Wuppertal (ots)

Am 11.05.2026, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der Kreuzung Dorper Straße
und Schwertstraße zu einem Unfall.

Ein 74-jähriger Mann fuhr mit seinem Smart die Dorper Straße in 
Richtung Schwertstraße. Im Kreuzungsbereich wollte er nach rechts 
abbiegen. Dabei kam es zu einer Karambolage mit dem E-Scooter eines 
33-Jährigen, der auf der Schwertstraße in Richtung Wupperstraße 
unterwegs war. 

Der E-Scooter-Fahrer wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in 
ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten    mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie      mindestens 14 
Jahre alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der  Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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