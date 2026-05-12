Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pkw und E-Scooter Zusammenstoß - Mann verletzt

Wuppertal (ots)

Am 11.05.2026, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der Kreuzung Dorper Straße und Schwertstraße zu einem Unfall. Ein 74-jähriger Mann fuhr mit seinem Smart die Dorper Straße in Richtung Schwertstraße. Im Kreuzungsbereich wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kam es zu einer Karambolage mit dem E-Scooter eines 33-Jährigen, der auf der Schwertstraße in Richtung Wupperstraße unterwegs war. Der E-Scooter-Fahrer wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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